Die reichsten Amerikaner :  Bill Gates überflügelt alle

Keiner kommt an Microsoft-Gründer Bill Gates (60) vorbei. Zumindest, wenn es um Reichtum geht. Das 23. Jahr in Folge führt er die Liste der 400 reichsten Amerikaner an. Letztes Jahr bezifferte das US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» sein Vermögen auf 79,2 Milliarden Dollar. Nun sind es bereits 81 Milliarden. Damit ist er ebenfalls der reichste Mann der Welt.

Nicht nur Gates konnte mehr Geld anhäufen: Das durchschnittliche Vermögen von einem Mitglied der 400 reichsten Amerikaner beträgt 6 Milliarden Dollar – ein Rekordhoch. Im vergangenen Jahr waren es noch 5,8 Milliarden.

Gates jedoch steht mit seinem Vermögen fast einsam an der Spitze. Gefolgt wird er vom Amazon-Gründer Jeff Bezos (67 Milliarden), Investoren-Legende Warren Buffet (65,5 Milliarden) sowie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (55,5 Milliarden).

14 Einwanderer reicher als Trump

Einen Fokus legte Forbes dieses Jahr auf eingebürgerte Einwanderer, die es auf die Liste geschafft haben. In den letzten 30 Jahren habe sich die Zahl verdoppelt. Dieses Jahr sind es 42 Personen. Davon seien 14 reicher als der Präsidentschaftskandidat Donald Trump (70). Der fiel um 35 Plätze zurück auf Platz 156. Sein Vermögen wird auf 3,7 Milliarden Dollar geschätzt – 800 Millionen weniger als letztes Jahr. (bsh)