Verdächtiges Piñata-Pferd: In Berlin wird S-Bahn Strecke gesperrt

Deutschland Verdächtiges Piñata-Pferd sorgt für S-Bahnsperrung in Berlin

Berlin – Ein von zwei Fahrgästen in einer S-Bahn zurückgelassenes Piñata-Pferd hat am Freitag in Berlin für eine dreistündige Streckensperrung im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. Die Polizei war wegen der Tierfigur längere Zeit im Einsatz.