Detailhandel :  Umsatz bei Globus sinkt 2016 um 5,4 Prozent

Flächenbereinigt ging der Umsatz um 2,1 Prozent zurück, wie Globus am Freitag mitteilte. Die Globus-Warenhäuser setzten mit 657,8 Millionen Franken flächenbereinigt 1,5 Prozent weniger um, die Herren Globus Fachgeschäfte mit 68,2 Millionen Franken 1,4 Prozent weniger und die Schild-Modehäuser mit 153 Millionen Franken 4,1 Prozent weniger.

Globus hatte im vergangenen Jahr seine Filiale in Chur und die Herren-Filiale in Bellinzona geschlossen. Auch die Aufgabe von Markenshops bei Schild und Umbauten fielen ins Gewicht. Auf der anderen Seite habe dies zu einer spürbaren Kostenreduktion beigetragen, schreibt Globus. Das Gesamtergebnis der Globus-Gruppe habe sich gegenüber 2015 deutlich verbessert. Konkrete Zahlen gibt die Migros-Tochter dazu allerdings nicht bekannt.

Insgesamt schlägt Globus in der Mitteilung einen zuversichtlichen Ton an. Die Restrukturierungsmassnahmen des Unternehmens von 2015 zeigten Wirkung. Auch das Weihnachtsgeschäft 2016 sei nach einer kurzen Stagnation im Dezember am Ende zufriedenstellend verlaufen. Die schwierige Marktsituation im stationären Handel und vor allem im Modebereich habe aber auch Globus zu spüren bekommen.

Gegen die Konkurrenz aus dem Ausland und von Onlineshops will Globus mit einer Neulancierung des Onlineshops im ersten Quartal 2017, mit Erlebniszonen und schnellen Hauslieferungen antreten. Mit der Umsetzung der neuen Strategie zeigte sich das Management in der Mitteilung zuversichtlich für das laufende Jahr. (SDA)