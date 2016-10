Coop baut Funktion der Marché-Autobahnraststätten aus

Detailhandel Coop baut Zweck der Raststätten aus

BERN - BE - Die Marché-Autobahnraststätten könnten bald zum Abholschalter für Online-Einkäufe werden. Der Detailhändler Coop probt in Würenlos AG eine neue Dienstleistung. Auto-Pendler können an der Raststätte ihre Einkäufe, welche sie zuvor auf Coop@home gemacht haben, abholen.