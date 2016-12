Décathlon macht Ernst mit dem Markteintritt in die Schweiz. Klammheimlich hat der französische Sportdiscounter seinen Schweizer Onlineshop aufgeschaltet. «Décathlon.ch befindet sich in einer ersten Testphase», teilt das Unternehmen mit. Weitere Fragen, etwa zum Aufbau eines Filialnetzes in der Schweiz, wollte die Presseabteilung nicht beantworten.

Für Schweizer Sporthändler und Billigketten heisst das: Gut anschnallen! Décathlon greift mit Tiefpreisen für Produkte aus über 70 Sportarten an. Ein Vergleich mit dem Onlineangebot in Deutschland zeigt, die Schweizer Preise liegen kaum höher als jene im Nachbarland.

Schnäppchenjäger dürfen sich freuen, wie Beispiele zeigen: Die Männer-Daunenjacke X-Light der Décathlon-Eigenmarke Quechua kostet in Deutschland umgerechnet 38.50 Franken, in der Schweiz sind es 41.90 Franken. Die Ski- und Snowboardbrille Snow 300 ist für umgerechnet 18.20 Franken im Angebot, bei uns kostet sie lediglich 14.95 Franken. Praktisch gleich teuer sind die Damenski Agil 700 mit 269.55 Franken. Bekannte Marken wie Adidas oder Salomon fehlen jedoch im Schweizer Onlineshop.

Die hiesige Discount-Konkurrenz hatte es befürchtet: «Wenn Ketten wie Décathlon in die Schweiz kämen, hätten wir alle ein Problem. Die sind viel aggressiver als wir», sagte Otto’s-Chef Mark Ineichen (45) schon vor einem Jahr (BLICK berichtete).

Décathlon Schweiz verspricht versandkostenfreie Lieferung ab einem Bestellwert von 120 Franken. Mehrwertsteuer und Zollsteuern seien in den Preisen im Schweizer Webshop inbegriffen. Die Lieferzeit beträgt nach eigenen Angaben fünf bis sechs Tage. Partner ist DHL. Der Versand einer Standardbestellung kostet 5.90 Franken. Nachteil: Eine Lieferung auf Rechnung ist nicht möglich. Bezahlt wird mit Kreditkarte (Visa, Mastercard), via Paypal oder Voraus-Banküberweisung.

Bis auf weiteres wird der Internetversand für die Schweiz vom süddeutschen Verteilzentrum in Schwetzingen aus abgewickelt. Wer jedoch jetzt noch schnell ein Schnäppchen für Weihnachten machen will, dürfte leer ausgehen. «Leider können wir Ihnen jetzt nicht mehr eine Lieferung vor Weihnachten garantieren», heisst es auf Décathlon.ch.