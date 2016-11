Swiss öffnet Business-Lounge für Economy: Für 39 Franken Eintritt

Die Fluggesellschaft Swiss bietet ihren Gästen der Economy Class neu die Möglichkeit, vor der Reise Zugang zu ihren Business Lounges zu kaufen.

Zudem können die Passagiere schon vor Abflug Gutscheine für die Nutzung von drahtlosem Internet an Bord der Boeing 777-Flotte beziehen. Das kündigt die Lufthansa-Tochter heute in einer Medienmitteillung an.

Eintrittspreis 39 Franken

Auf der Website der Swiss werden die Gutscheine für die Lounge für 39 Franken verkauft. Das Angebot gilt nur für Gäste mit einem Ticket von Swiss, Lufthansa, Austrian Airlines oder Edelweiss Air. Gültig ist es am Abflugtag an den Flughäfen Zürich und Genf.

Darüber hinaus können Passagiere nun bereits vor der Reise Gutscheine fürs Bord-WLAN der Boeing 777-Flotte kaufen.

Zur Auswahl stehen drei Datenpakete: 20 MB kosten 9 Franken, 50 MB 19 Franken und 120 MB gibt es für 39 Franken.

Das drahtlose Internet wird es bis Frühling 2017 auch an Bord der gesamten Airbus A330-Flotte geben, 2018 dann auch auf den Airbus A340-Flugzeugen. (kst)