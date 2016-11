Der Bundesrat soll in die Zukunft investieren :  2 Milliarden für die digitale Schweiz

Ihre Mission soll über die Zukunft der Schweiz entscheiden. Mit diesem Anspruch haben heute fünfzig führende Köpfe aus der Wirtschaft, Forschung und Politik ein Digitales Manifest erarbeitet. Das wird nun dem Bundesrat übergeben.

«Wenn uns die digitale Transformation nicht gelingt, geht der ganze Wohlstand in der Schweiz bachab», sagte FDP-Ständerat Ruedi Noser (55) am Event in Bern, der zu Digital Switzerland und ICT Switzerland gehört. Noch gehe ein grosser Teil der Wertschöpfung verloren an amerikanische Unternehmen wie Facebook, Google und Co. Das soll sich ändern.

Gelder für die technischen Hochschulen

Die digitalen Köpfe fordern vom Bundesrat, dass er in den nächsten zehn Jahren zwei Milliarden Franken für die Digitalisierung in die Hand nimmt. Das Geld soll an die ETH Zürich und an die ETH Lausanne fliessen – für die Grundlagenforschung. Die Hochschulen sollen auch selber entscheiden, wie es investiert wird.

Noser rechnet dabei mit politischer Rückendeckung. Bundespräsident Johann Schneider-Ammann (64) sandte an dem Anlass positive Signale aus. «Wir können uns nicht gegen die Zukunft wehren», sagte er zu BLICK. Beim Bund soll das Thema Digitalisierung deutlich mehr Gewicht erhalten: Unter der Federführung von den beiden Departementen UVEK und WBF soll ein digitaler Beitrat ins Leben gerufen werden.

Leitfaden für die digitale Zukunft

Marc Walder (51), Ringier-CEO und Gründer von Digital Switzerland, ist zufrieden mit dem erarbeiteten Manifest: «Der Bundespräsident meint es ernst mit der Digitalisierung in der Schweiz. Unser Land hat ein enormes Potential. Dieses Manifest soll der Leitfaden dafür sein.»

Konkret fordert es, dass die Schweiz für Startups attraktiver wird. Dazu solle das Steuersystem einfacher und klarer werden. Zudem sollen die Rahmenbedingungen verbessert werden, damit Talente und Kapitalgeber leichter den Weg in die Schweiz finden. Und diese digital voran bringen.