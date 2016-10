Post-Päckli wird digital: Post sammelt Daten für bessere Zulieferung

Der Pöstler soll künftig das Päckli dann bringen, wenn der Empfänger auch zuhause ist. Momentan hinterlässt die Post bei einem erfolglosen Zustellversuch noch einen gelben Zettel. Das soll sich ab 2018 ändern. «Ein gelber Zettel ist für uns ein Unfall. Wir wollen das Paket so intelligent machen, dass es immer ankommt», sagt Postlogistics-Chef Dieter Bambauer (58) an einem Medienanlass in Zürich.

Die Schweizerische Post will das Päckli digitalisieren. Dafür sammelt sie schon jetzt fleissig Daten. Der Pöstler speichert mit seinem Scanner, wann ein Zustellversuch erfolgreich war und wann nicht. So lernt die Post immer mehr über ihre Kunden und erstellt von ihnen Profile. «Wir können dann mit dem Kunden Kontakt aufnehmen und ihm vorschlagen, dass der Pöstler beispielsweise nur am Donnerstag kommt», sagt Bambauer.

Die Kommunikation wird automatisiert ablaufen und könnte etwa über E-Mail oder SMS funktionieren. Die Vorteile: Der Kunde muss nicht mehr mit dem gelben Zettel auf eine Poststelle gehen und die Post kann Kosten sparen. Nur: Wird die Post nun zur Datenkrake? «Die Daten sind nicht für die Allgemeinheit. Wir geben sie niemandem heraus», versichert Bambauer. Die Post wolle die Daten nur zur Kommunikation mit dem Kunden nutzen.

Damit das digitale Päckli funktioniert, müssen möglichst viele Kunden bei der Post ein Profil anlegen. Momentan sind rund eine Million registriert. Zur Anmeldung gedrängt werde niemand, sagt Bambauer. «Aber wir wollen den Kunden die Vorteile aufzeigen.»

Wann genau dieser Service 2018 starten soll, ist noch unklar. Ab 2017 wird aber das Päckli bereits ein Stück intelligenter: Kunden können dann während der Zustellung mittels Smartphone die Zeit und die Route des Pakets ändern. Und steuern, wo sie es abholen wollen: Zuhause, am Arbeitsplatz oder vielleicht sogar im Fitnessstudio.