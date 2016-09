Das meint BLICK zum Behring-Urteil :  Opfer der eigenen Gier und Eitelkeit

Wird sich der Kommunismus doch noch gegen den Kapitalismus durchsetzen? Kubas Regime glaubt daran. Wird Dieter Behring im Prozess gegen den Schweizer Staat obsiegen? Der Finanzjongleur ist überzeugt davon. Beide, der Castro-Staat und Behring, treten mit dem Slogan «Venceremos» (Wir werden gewinnen) an.

Beide sind stur bis zur Realitätsverleugnung. Und für beide sieht es schiter aus. Kuba ist pleite, Behring muss hinter Gitter.

Doch Behring wäre nicht Behring, würde er nicht bis zum letzten Atemzug weiterkämpfen. Er wird seien Fall bis vor Bundesgericht ziehen. Seine Eitelkeit lässt ihm keine andere Wahl. Das ist seine grosse Schwäche.

Hätte er mit den Millionen aus seinem Betrugssystem nicht so geprotzt und in einem Londoner Restaurant nicht an einem einzigen Abend 100'000 Franken verprasst, die Behörden wären ihm erst viel später auf die Schliche zu kommen.

Insofern muss man Behring dankbar sein: Der Mann ist zwar kriminell, hat aber Unterhaltungswert.