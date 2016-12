Das ärgert Konsumenten am meisten :  Werbeanrufe, miese Garantie, versteckte Dating-Kosten

Die Ärgerliste des Jahres – und was Sie dagegen tun können

1. Telefonverkäufer – 4374 Fälle

Sie sind das grösste Ärgernis im Schweizer Konsumalltag: Callcenter, die Konsumenten trotz Sterneintrag im Telefonbuch mit ihren Werbeanrufen belästigen, heisst es bei der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS). Oder ihnen einen ungewollten Kaufvertrag unterjubeln.

So wehren Sie sich: «Installieren sie den Werbefilter der Swisscom beim Festnetz, melden Sie uns Gesetzesbrecher per Onlineformular», sagt Konsumentenschützerin Sara Stalder.

2. Elektronik-Händler – 3656 Fälle

Immer dieser Garantie-Ärger: Der Drucker muss schon wenige Monate nach dem Kauf in die Reparatur und funktioniert auch später nicht wie versprochen. Dennoch weigert sich der Händler, den Drucker auszutauschen. Oder: Der Handy-Hersteller zahlt trotz laufender Garantie die Reparatur nicht. Er behauptet, der Kunde habe den Schaden verursacht. Der Hersteller spekuliert darauf, dass es dem Besitzer zu mühsam ist, das Gegenteil zu beweisen.

So wehren Sie sich: «Beharren Sie standhaft auf Ihrem Recht und melden Sie die Verweigerer. Diese müssen ihrer gesetzlichen und vertraglichen Pflicht nachkommen. Da gibt es kein Wenn und Aber!»

3. Wettbewerbsverzerrer – 1968 Fälle

Ein Single meldet sich auf einer ausländischen Dating-Plattform an. Der Online-Anbieter wirbt mit kostenloser Nutzung, um einen Konkurrenzvorteil zu erlangen. Will der Single das Angebot effektiv nutzen, flattert ihm jedoch eine Rechnung mit Abo-Gebühren ins Haus.

So wehren Sie sich: «Bezahlen Sie nichts, was Sie nicht bestellt haben. Auch wenn Ihnen unbewusst ein Vertrag untergejubelt werden soll – das geht nach Gesetz nicht.»

4. Inkasso-Firmen – 1409 Fälle

Eine Rechnung geht verloren. Die Mahnung, die dann eintrifft, stammt nicht vom eigentlichen Gläubiger, sondern von einem Inkasso-Büro. Solche Firmen gehen knallhart vor. Manche verlangen nicht nur Verzugszinsen, sondern machen einen zusätzlichen «Verzugsschaden» geltend. Das ist illegal. Und dann drohen sie noch mit einer Betreibung. Negative Beispiele laut SKS: Intrum Justitia, EOS Schweiz AG, Inkassolution.

So wehren Sie sich: «Nicht einschüchtern lassen. Ungerechtfertigte Beträge wie diesen unsäglichen Verzugsschaden müssen Sie nicht bezahlen.»

5. VW-Dieselverkäufer – 1373 Fälle

Ein VW-Kunde will seinen vom Dieselskandal betroffenen Audi verkaufen. Unmöglich – oder nur mit starkem Preisnachlass. Andere nerven sich, dass der Motor nach dem Software-Update komische Geräusche von sich gibt oder dass sie keinen Schadenersatz erhielten.

So wehren Sie sich: «Schreiben Sie sich auf unserem Gruppenvergleichs-Portal Stichting Car-Claim ein. Das haben europaweit bereits hundertausend Betroffene gemacht.»

6. Telekom-Firmen – 1369 Fälle

Anbieter von Mobiltelefonie sind in diesem Jahr besondere Nervensägen. Die häufigsten Reklamationen betreffen laut SKS Salt und M-Budget. Die Rede ist von Abo-Fallen, ungerechtfertigten oder nicht nachvollziehbar hohen Roaming-Kosten.

So wehren Sie sich: «Kontrollieren Sie jede Rechnung. Notfalls können Sie an die Schlichtungsstelle Ombudscom gelangen.» (rzu)