Dank Trump :  «Auto-Papst» prophezeit PW-Boom

Die Autobranche hat den Champagner bereits kalt gestellt: «Das Jahr 2016 wird mit weltweit 82,1 Millionen PKW-Verkäufen ein neues Rekordjahr für die Branche werden», sagt «Auto-Papst» Ferdinand Dudenhöffer (65) von der Uni Duisburg.

Auch die Zukunft sieht rosig aus. Für 2017 rechnet Dudenhöffer weltweit mit 84,6 Millionen Neuwagenkäufen (siehe Grafik). Befeuert werden die Verkäufe auch von Donald Trump (70), schreibt der Auto-Expert in seinem Ausblick für das kommende Jahr.

Warum? Da wäre einmal Trumps Versprechen, die Steuern zu senken. «Niedrige Steuern bedeuten bei den ausgabefreudigen Amerikanern mehr Konsum», so Dudenhöffer. Für den künftigen US-Präsidenten wäre es ein Leichtes, die Autoverkäufe anzukurbeln. «Er könnte zeitweilig die Mehrwertsteuer senken oder Abwrackprämien einführen.»

Trumps Drohung, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko hochzuziehen, könnte die US-Autobauer zudem stärken. Denn noch produzieren viele Autohersteller in Mexiko. «Was läge näher, als Zölle für Fahrzeugimporte einzuführen?», fragt Dudenhöffer. Was China könne, sei auch für die USA denkbar. Die Konsequenz: «Die Amerikaner kaufen mehr Autos und deutlich mehr davon aus den USA», prognostiziert der Auto-Experte.

Weniger Umweltschutz?

Nächstes Jahr wollte die US-Umweltbehörde EPA eine Vorschrift zur Halbierung des Benzinverbrauchs bei Autos verabschieden. Doch mit Trump an der Macht ändert sich alles. «Trump hat die Auflösung der EPA angekündigt», so Dudenhöffer.

Der Druck auf die US-Autobauer, effizientere Autos herzustellen, dürfte damit abnehmen. «Die alten Produktionsanlagen um Detroit können daher schnell wieder angeworfen werden», glaubt der Auto-Experte. Dort haben die US-Autobauer jahrelang gutes Geld mit durstigen Motoren verdient.

Insgesamt erwartet Dudenhöffer, dass der US-Automarkt nächstes Jahr um zwei Prozent wächst. Das einspricht 350’000 zusätzlichen Fahrzeugen. Die Wirtschaft dürfte es freuen, Umweltschützer weniger.

Auch China ist für die Autobranche ein Wachstumstreiber. Das OECD erwartet insgesamt ein Wirtschaftswachstum von 6,4 Prozent. «Damit wird China auch im Jahr 2017 wesentlicher Impulsgeber für das Weltautogeschäft sein», so der Auto-Experte.