Achtung, festhalten: Tesla krönt sich zum Produzenten des schnellsten serienmässigen Autos der Welt. Die P100D-Ausgaben der S- und X-Modelle können dank eines Software-Updates neu in 2,4 Sekunden von 0 auf 96 Km/h (entspricht 60 Meilen pro Stunde, so wird das in den USA angegeben) beschleunigen. Da drückt es einen ganz schön in die Sitze.

Das Update, das der Elektro-Autobauer von Elon Musk (45) seinen Kunden zur Verfügung stellt, heisst Ludicrous+ und ermöglicht einen neuen Fahrmodus. Darin hat der Schlitten 33 Pferdestärken mehr unter der Haube und kommt damit auf knapp 800 PS. Dank diesen Rössli überflügelt er jetzt auch die bisherigen Top-Beschleuniger wie den McLaren P1 (2,6 Sekunden), den Ferrari LaFerrari und den Bugatti Chiron.

Die Tesla P100D fahren aber nicht einfach so im neuen Turbo-Modus. Um so richtig in den Sessel gedrückt zu werden, muss der Fahrer für fünf Sekunden einen Knopf drücken. Darauf fragt das Bordsystem, ob man sich sicher ist (siehe Bild oben). Denn so schnell zu beschleunigen, kann schädlich für Motor, Getriebe und Batterie im Wagen sein.

Promising early results from the Ludricrous Easter egg. Looks like 0 to 60 mph in 2.34 sec (Motor Trend spec) might be achievable... — Elon Musk (@elonmusk) 2013-07-22 14:22:09.0

Für alle, die dank des Rekords am Turbo-Tesla interessiert sind: Ihn gibt's ab gut 140'000 Franken. Er kommt mit einer Batterieladung 613 Kilometer weit.

Auf Twitter gab sich Tesla-Chef Elon Musk heute redselig. Wie schnell den ausgeräumter Tesla sein, fragte in Fan. «2,1 Sekunden sollten möglich sein», gab Musk zu Antwort. Und einem User der meinte, ein richtiges Auto müsse Lärm machen: «Hast du schon mal eine Dampfmaschine ausprobiert? Die sind toll!».