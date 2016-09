Coop senkt Preise für Zahnpflegeprodukte wie Elmex um 20 Prozent

In den Mund und an die Zähne lassen Schweizer nicht jedes Pflegeprodukt. Besonders beliebt sind Marken wie Elmex oder Meridol. Weil diese jenseits der Grenze bei den deutschen Discountern um einiges günstiger sind, werden viele an den Wochenenden zu Einkaufstouristen.

Ob das der Grund für die neue Preisrunde bei Coop ist, ist unbekannt. Offenbar hat der Konzern einen Verhandlungserfolg mit den Lieferanten verbucht. «Coop senkt bei über 50 beliebten Mundpflege-Produkten die Preise um bis zu 21 Prozent«, wirbt der in Basel beheimatete Grossverteiler in der neuen Ausgabe seines Kundenmagazins. Die Rede ist von «erzielten Preisvorteilen», die an Kunden nun weitergegeben würden.

Preisbeispiele: Elmex Zahnpasta Kinder, 75 ml, kostet neu 3.60 Franken (vorher 4.50 Fr.), Elmex Zahnseide gewachst Mint, 50 m, kostet neu 4.20 Franken anstatt 4.80 Franken. Bei Meridol Mundspülung Sicherer Atem, 400 ml, senkt Coop den Preis um 1.80 auf 8.90 Franken. Kukident Super-Haftcrème extra stark, 47g, kostet neu 4.20 Franken (vorher 5.30 Fr.) – ein Preisabschlag von 20.8 Prozent.

Während Coop von einem Engagement für günstige Konsumentenpreise spricht, enthüllt ein Blick auf die Preise derselben Produkte im Migros-Regal: die Basler haben die Preise zwar gesenkt, allerdings «nur» auf das Niveau der Produkte beim orangen Riesen. Ob die Migros nachlegt, die Preise senkt und den «alten» Preisabstand zum Basler Rivalen wieder herstellt, bleibt abzuwarten. (uro)