Credit-Suisse-Sorgenbarometer 2016 :  Schweizer zittern vor Jobverlust

Die Rangliste der Sorgen, die Herr und Frau Schweizer haben, bleibt konstant: Seit vier Jahren bewegt das Thema Arbeitslosigkeit am meisten, gefolgt jeweils von Ausländerfragen und Altersvorsorge. Das zeigt das neuste Sorgenbarometer der Credit Suisse, das heute publiziert wurde.

Darin steht unter anderem, welche Themen 1010 Befragte aus der ganzen Schweiz aus 37 Antwort-Möglichkeiten am meisten nannten. Jeder Befragte durfte fünf Themen angeben.

Eines überrascht: 2016 nahm der Anteil der drei meistgenannten Themen gegenüber dem Vorjahr ab. So ist zum Beispiel Arbeitslosigkeit nur noch für 45 Prozent der Befragten eine der wichtigsten Sorgen, letztes Jahr waren es noch 56.

Bilaterale und Verkehr wichtiger

René Buholzer, Leiter Politik und Nachhaltigkeit der Credit Suisse, sagt dazu: «Es lässt sich eine zunehmende Heterogenität der Sorgen beobachten: Früher gab es zwei bis drei Hauptsorgen, die vom grössten Teil der Befragten genannt wurden. Heute haben diese an Zuspruch verloren, dafür sind viele kleine Sorgen dazugekommen.»

Beste Beispiele dafür: Das Thema EU/Bilaterale ist in den letzten vier Jahren von Rang 11 (16 Prozent der Befragten nannten das Thema) auf 5 (22 Prozent) vorgestossen. Zudem machte das Thema Verkehr letztes Jahr einen grossen Sprung von Platz 20 (8 Prozent) auf 9 (15 Prozent).

Vertrauen in die Institutionen steigt

Grosse Überraschung: Während die Welt über das Vertrauen des Volks in die Eliten diskutiert, wächst dieses in der Schweiz. Acht der zehn vertrauenswürdigsten Institutionen im Land haben in dieser Disziplin Zuwächse verzeichnet – teilweise massive: Während 2015 noch 47 Prozent der Befragten den Arbeitnehmerorganisationen (neu Platz 3) vertrauten, sind es jetzt 61. Am vertrauenswürdigsten ist nach wie vor das Bundesgericht (65 Prozent). Den zweiten Platz teilen sich Ständerat und Polizei (62 Prozent).