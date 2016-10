Coop verkauft illegalen Tabak :  Snus-Verbot kostet Jobs

Patrick Fiechter (33) lebt in der Schweiz. Doch seit dem 23. August schimpft er: «Ich komme mir vor wie in einer Bananenrepub­lik!» Denn seit jenem Tag sind einige Sorten Kautabak in der Schweiz verboten. Dem Geschäftsmodell von Fiechters Firma – dem Import von Mundtabak – droht deshalb das Aus.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in einer Weisung die Tabakverordnung neu ausgelegt. Nun sind fein geschnittene Kautabake genauso wie pulvriges oder körniges Snus zu behandeln, das man sich in kleinen Beuteln unter die Lippe schiebt. Der Verkauf von Snus ist in der Schweiz verboten.

Geld fliesst ins Ausland, Schweizer Gewerbe geht kaputt

Für den Eigenbedarf darf man aber alle zwei Monate bis zu 1,2 Kilo importieren. Fiechter findet das absurd: Geld fliesse ins Ausland ab, das Schweizer Gewerbe gehe kaputt. Durch die Weisung seien 400 bis 500 Jobs bedroht, schätzt Fiechter. «Bei uns sind sechs Arbeitsplätze in Gefahr.» Es sei zudem ­eines Rechtsstaats unwürdig, dass ein Amt dem Parlament vorgreife.

Tatsächlich beschäftigen sich die Parlamentarier schon lange mit dem Tabakgesetz. Vergangene Woche hat die nationalrätliche Gesundheitskommission darüber debattiert. Im März hatten die Vorsitzenden von fünf Fraktionen in einem Brief darum gebeten, das BAG solle das Ergebnis des ordentlichen Gesetzgebungsprozesses abwarten. Das Amt schien darauf einzugehen: Im Juli hiess es noch, man warte ab, bis die politische Lage geklärt sei. Ende August kam dann die Wende.

Coop kritisiert das BAG wegen «Snus»-Regelung

Auch einer von Fiechters Kunden, der Detailhandelsriese Coop, kritisiert das BAG. Man hätte eine Klärung der Fragen im Zuge des laufenden politischen Prozesses be­grüsst, sagt Coop-Sprecher Ramon Gander. Die Weisung des BAG sei ziemlich unerwartet gekommen. Man habe sich darum nicht auf die Änderung vorbereiten können.

Jetzt dürften Unternehmen wie Coop eigentlich nicht einmal mehr ihre Lagerbestände an verbotenem Kautabak ab­stossen. Laut BAG gibt es keine Übergangsfrist. Verstösse gegen das Verbot werden mit bis zu 40'000 Franken Bussgeld oder Gefängnisstrafe geahndet. Die zuständigen Kantons­chemiker unternehmen aber noch nichts.

Stichproben erst ab November

«Hier geht es um Verhältnismässigkeit», sagt Otmar Deflorin (49), Präsident des Verbands der Kantonschemiker der Schweiz. «Erst ab November werden wir Stichproben bei den Betrieben im Inland durchführen.» Es sei wichtig, zuerst die Grenzen dichtzumachen. Dort haben sich laut Zollverwaltung bereits «einige Hundert Kilogramm Snus» angesammelt.