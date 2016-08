Coop-Personalchefin Nadine Gembler (45) über den Kampf um Lehrlinge :  «Für Junge ist es toll zu wissen, dass sie gebraucht werden»

Frau Gembler, noch nie blieben so viele Lehrstellen unbesetzt, gleichzeitig nehmen knapp 1200 Jugendliche nun eine Lehre bei Coop in Angriff. Gut gearbeitet oder einfach Glück gehabt?

Nadine Gembler: Auch uns fliegen die Lehrlinge nicht mehr zu wie früher. Wir müssen uns mehr anstrengen und kreativer sein, um potenzielle Bewerber anzusprechen.

Ist die Lehre ein Auslaufmodell?

Im Gegenteil. Die Lehre ist ein Erfolgsmodell für die Schweizer Wirtschaft. Wer dazu noch eine höhere Fachprüfung absolviert, hat das geringste Risiko, arbeitslos zu werden.

Dennoch: Immer mehr Lehrstellen bleiben unbesetzt!

Wir haben weniger Schulabgänger und es gibt mehr Lehrstellen. Das wirkt sich auf die Lehrlingssuche der Unternehmen aus. Ich gönne es den Jugendlichen, dass sie heute viel mehr umworben werden. Für sie ist es toll zu wissen, dass sie gebraucht werden.

Was bringt die Berufslehre derzeit mehr unter Druck: die geburtenschwachen Jahrgänge oder das Prestigedenken der Eltern?

Beides kommt zusammen. Es ist wichtig, dass wir bei Eltern, etwa mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die duale Berufsbildung bekannt machen.

Ist die Matur nicht der bessere Weg, um beruflich Erfolg zu haben?

Im Detailhandel sicher nicht. Unser Kadernachwuchs hat grösstenteils eine Lehre absolviert. Aber die Wirtschaft braucht selbstverständlich auch Uni-Abgänger.

Wie steht es mit dem Lohn?

Mit einer guten Lehre und einigen Jahren Berufserfahrung verdient man häufig gleich viel wie mit einem Uniabschluss.

Wie viele Bewerbungen gehen bei Coop auf eine Lehrstelle ein?

Im Schnitt sind es 20 pro Lehrstelle. Insgesamt erhielten wir für das angelaufene Lehrjahr über 25 000 Bewerbungen.

Wie viele waren unbrauchbar?

Nur, weil man nicht an ein Bewerbungsgespräch eingeladen wird, ist eine Bewerbung noch lange nicht unbrauchbar. Vielleicht haben einfach die Fähigkeiten zu wenig zu den Anforderungen gepasst. Wir laden ungefähr jeden zehnten Bewerber ein. Wir haben 2500 Bewerbungsgespräche geführt und schliesslich 1171 Lehrstellen besetzt.

Wie hoch ist die Abbrecherquote bei Coop im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt?

Mit sieben Prozent liegt sie glücklicherweise unter dem Durchschnitt. Wer abbricht, tut dies meist im ersten Lehrjahr.

Ist mit einem Lehrabbruch die Berufslaufbahn bereits im Eimer?

Überhaupt nicht. Es ist normal, dass junge Menschen irgendwann in eine Krise kommen. Darum betreuen wir den Nachwuchs schon beim Einstieg eng. Ich empfehle immer, die Lehre wenn möglich zu beenden.

Viele Eltern sorgen sich über die Berufschancen ihrer Kinder.

Ich kenne kein durchlässigeres Berufsbildungssystem als jenes der Schweiz. Dank der Berufsmatur ist der Weg zum Studium für alle offen. Das Schöne in der Schweiz ist, dass man mit 16 Jahren nicht einen Weg einschlagen muss, der sich nicht mehr korrigieren lässt. Alles ist möglich.

Sind gute Noten Grundvoraussetzung für eine steile Berufskarriere?

Am wichtigsten ist die persönliche Einstellung. Man sollte bereit sein, das Beste zu geben, unabhängig davon, ob es einem nützt. Selbstdisziplin und Pünktlichkeit sind wichtig. Wenn ich in Bewerbungsdossiers sehe, dass die Person nebenher Weiterbildungen gemacht hat, zeigt mir das, dass sie über ein gewisses Selbstmanagement verfügt.

Wer für 2017 einen der begehrten Ausbildungsplätze will, ist bei vielen Betrieben schon zu spät dran. Auch bei Coop?

Nein. Wir halten uns seit Jahren an die Vorgabe der Kantone und schreiben Lehrstellen erst am 1. August aus. Vorher unterschreiben wir keinen Lehrvertrag.