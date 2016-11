Christian Baha zahlt auf Schloss Sonnenberg seine Arbeiter mies :  Warum stoppt niemand seine Lohndrückerei?

Mit zwölf Millionen Franken will Hedge-Fund-Manager Christian Baha (48) Schloss Sonnenberg in Stettfurt TG zu seinem Familiensitz aufmöbeln. Doch bei den Löhnen knausert der Österreicher: Seinen ausländischen Arbeitern zahlt er bei einer 50-Stunden-Woche knapp 3000 Franken brutto pro Monat (am Montag im BLICK).

Für die Unia ein Fall von Lohndumping

Für die Gewerkschaft Unia ein klarer Fall von Lohndumping. Gemäss Gesamtarbeitsvertrag (GAV) beträgt der Mindestlohn für einen ungelernten Bauarbeiter 4500 Franken. Für ihn gelte der GAV nicht, lässt Baha über seinen Anwalt ausrichten: «Die Schloss & Gut Sonnenberg AG baut nur für den Eigenbedarf.»

Wer hat recht – die Unia oder Baha? Das Staatssekretariat für Wirtschaft äussert sich nicht zum konkreten Fall, stellt aber klar: «Ausländische Unternehmen, die Arbeitnehmende für Arbeiten in die Schweiz entsenden, werden durch das Entsendegesetz zur Einhaltung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen verpflichtet.» Geregelt sind diese in den GAV.

Bahas Firma wehrt sich gegen die Unterstellung unter den GAV. Die Paritätische Berufskommission «habe erfolglos Klage gegen die Schloss & Gut

Sonnenberg AG eingereicht», schreibt der Anwalt.

An Schweizer Gepflogenheit halten

Abgeschlossen ist das Verfahren aber nicht. Der Fall ist vor dem Thurgauer Zivilgericht. Selbst wenn der GAV nicht gilt, muss sich Baha an Schweizer Gepflogenheiten halten. Laut Seco müssen Firmen in Branchen ohne allgemeinverbindlichen GAV ortsübliche Löhne zahlen.

Darüber wachen Kommissionen aus Behörden und Sozialpartnern. «Stellen sie wiederholte missbräuchliche Unterbietungen der orts- und branchenüblichen Löhne fest, können sie den befristeten Erlass von Mindestlöhnen vorschlagen», schreibt das Seco.

Unia-Gewerkschafter Stefan Brülisauer (28) fordert ein schnelles Eingreifen: «Jemand muss die Verantwortung übernehmen. Das Schloss darf nicht zu Tiefstlöhnen saniert werden.»