Christian Baha macht sich unbeliebt :  Schlossherr zahlt Hungerlöhne

Für einen Ex-Polizisten hat es Christian Baha (48) weit gebracht: Er kontrolliert eine Fondsfirma, verkehrt in der High Society, spielt Minirollen in Hollywood-Filmen und besitzt ein Schloss im Kanton Thurgau. Gross war die Freude in Mostindien, als der Österreicher das Schloss Sonnenberg in Stettfurt 2007 übernahm.

Inzwischen ist die Freude weg. Jahrelang unternahm Baha nichts. Erst seit letztem Jahr lässt er auf dem Sonnenberg arbeiten. Für 12 bis 15 Millionen Franken will er das Schloss zu seinem Familiensitz machen. Dabei profitiert er von Staatsgeldern: Bund, Kanton und Gemeinde beteiligen sich mit rund 700’000 Franken an den Kosten für die Einhaltung des Denkmalschutzes.

«Arbeitsbedingungen wie in früheren Jahrhunderten»

Gegenüber seinen Angestellten ist Baha wenig generös. BLICK liegen Arbeitsverträge seiner Firma Schloss & Gut Sonnenberg AG vor. Die Handwerker aus Polen und Österreich arbeiten 50 Stunden pro Woche, leisten gratis Überstunden und erhalten knapp 3000 Franken brutto. Für die Übernachtung im Baucontainer zahlen sie 80 Franken monatlich.

Für die Gewerkschaft Unia sind die Verträge ein Skandal: «Ein klarer Fall von Tiefstlöhnen. Das sind Arbeitsbedingungen wie in früheren Jahrhunderten. Sie sind weit entfernt von orts- und branchenüblichen Verhältnissen», sagt Stefan Brülisauer (28), Sektionsleiter Thurgau der Unia.

Mitarbeiter seien Bahas «eigene Angestellte»

Baha geht knallhart gegen Kritiker vor: Im Sommer erwirkte er beim Thurgauer Obergericht ein Redeverbot gegen die Unia. Der Umbau erfolge durch «eigene Angestellte von Christian Baha», argumentierten seine Anwälte. Deshalb gälten für sie weder der Landesmantelvertrag der Bauwirtschaft noch lokale Mindestlöhne.

Doch Brülisauer lässt sich nicht länger den Mund verbieten. «Die Fakten sind eindeutig. Die Behörden hätten längst eingreifen müssen», sagt er. An einer Medienkonferenz in Arbon TG informiert die Unia heute über den Fall.

Die Behörden gehen auf Tauchstation – Amtsgeheimnis. Daniel Wessner, Leiter des Thurgauer Amtes für Wirtschaft und Arbeit, lässt aber durchblicken, dass die Schweizer Gesetze auch für Baha gelten. Das heisst: Selbst wenn seine Firma nicht dem Bau-GAV unterstehen sollte, muss sie ortsübliche Löhne zahlen. Das verlangen die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit.

Was sagt Baha zu den Vorwürfen? Sein Anwalt stellte am Freitag Antworten auf die Fragen von BLICK in Aussicht. Bis Redaktionsschluss trafen diese nicht ein.