Chemie Bayer will Vorreiter beim «Digital Farming» werden

Berlin – Der Chemiekonzern Bayer will nach der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto Vorreiter beim sogenannten Digital Farming werden. Landwirte sollen in Zukunft in der Lage sein, den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutz punktgenau zu steuern.