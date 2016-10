Amerikaner verstecken sich vor Fiskus mit Schweizer Gold in Alpen

Jahrelang versteckten reiche Amerikaner ihre Guthaben auf Schweizer Bankkonten vor dem Fiskus. Seit aber die Behörden rigoros Jagd auf solche Steuersünder betreiben, ist das Geschäft mit den wohlhabenden US-Kunden erlahmt.

Ein findiger Schweizer Unternehmer, der anonym bleiben will, hat laut einem Bericht von «Bloomberg» einen Weg gefunden, wie vermögende Amerikaner ihre Guthaben weiterhin in der Schweiz bunkern können. Nämlich in Form von Gold – und das in einem hochgesicherten ehemaligen Armeebunker in den Schweizer Alpen.

Weil Betreiber von Edelmetalllager nicht den selben Meldepflichten wie Banken unterstehen, müssen US-Kunden ihren Steuerbehörden auch keine Rechenschaft über Gold-Anlagen in der Schweiz ablegen. (hoa)