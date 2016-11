Bundesrat bestätigt, dass der Kultkäse ein grosses EU-Problem hat :  Massiver Einbruch bei Emmentaler-Produktion

Weitere Kulinarische Highlights

Appenzell: Mit dem E-Bike zum Schlemmen

Dass man im Appenzellerland nicht nur den berühmten Käse geniessen kann, erfährt man bei einer kulinarischen E-Bike-Tour, die in Appenzell beginnt. Für die 45 Kilometer lange Tour, bei der man in vier Restaurants einkehrt, sollte man einen ganzen Tag einplanen. Auf dem Weg kann man die Appenzeller Schaukäserei und das Brauchtumsmuseum in Stein AR besuchen. www.appenzell.ch

Escholzmatt LU: Auf die Wurst gekommen

Der berühmte Naturkoch Stefan Wiesner, auch als «Hexer aus dem Entlebuch» bekannt, bietet in seinem Gasthof Rössli eine Wurstwerkstatt an. Im Tagesseminar stellt man seine eigene Wurst, eigenes Brot und Senf her. Preise: 270 Franken/Person. www.stefanwiesner.ch

Zermatt: Gipfelerlebnis

Den schönsten Blick auf das Matterhorn hat man vom Gornergrat und der Gornergrat-Bahn aus, die von Zermatt zum Aussichtsberg fährt. Nun kann man die Aussicht mit kulinarischem Genuss kombinieren. Im Rahmen des Gourmettickets gibt es ein «Apéro riche» im 3100 Kulmhotel Gornergrat, ein 3-Gang-Menü im Hotel Riffelhaus 1853 und ein Dessert im Restaurant Alphitta, die entlang der Bahnstrecke liegen. Im Winter sind die Benutzung der Schlittelstrecke und die Schlittenmiete inklusive. Preis: 149 Franken/Erwachsene. www.gornergratbahn.ch

Salgesch VS: Im Wein die Wahrheit suchen

Das Wallis ist die grösste Weinbauregion der Schweiz. Das Hotel Arkanum in Salgesch bietet zweitägige Weinkurse an, bei denen man einem Winzer bei der Arbeit zur Hand gehen kann und viel über die edlen Tropfen erfährt. Je nach Jahreszeit kann man bei Laubarbeiten oder der Weinlese helfen. Preis: 360 Fr./ Person inklusive Übernachtung und Verpflegung. www.hotelarkanum.ch

Emmental: Alles Käse

Die Käseherstellung hat eine lange Tradition in der Schweiz. Trotz moderner Produktionsstätten haben sich die Grundlagen des Handwerks kaum geändert. In der Emmentaler Schaukäserei können Gruppen ab zwei Personen (max. 25 Personen) in einem Stöckli aus dem Jahr 1741 ihren eigenen Käse herstellen. Nach viermonatiger Lagerung wird der Stöcklichäs nach Hause geschickt. Preis: Für einen Laib à 8 Kilogramm pauschal 390 Franken (2 Laibe 650 Franken). www.emmentaler-schaukaeserei.ch