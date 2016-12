Bundesfinanzen Bund nimmt im kommenden Jahr weniger Geld am Kapitalmarkt auf

BERN - BE - Die Eidgenossenschaft will sich im kommenden Jahr erneut weniger Geld als im Vorjahr am Kapitalmarkt beschaffen. Die ausstehende Kapitalmarktschuld wird sich um rund 1,6 Milliarden Franken verringern.