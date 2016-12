Bündner Luxushotel für 40 Millionen saniert :  In diesem Bett kostet die Nacht 5000 Franken

Der Zeitplan war ambitioniert. Aber er ging auf. Vier Monate lang war das traditionsreiche Fünf-Sterne-Hotel Waldhaus Flims geschlossen. Heute wurde es wieder eröffnet. «Das Ganze war aber mehr als eine Pinselrenovation», sagt Hoteldirektor Peter Schoch (59).

Die Zahlen geben ihm recht. 40 Millionen Franken investierte die neue amerikanische Besitzerin, die Z Capital Group. Die 20 Jahre alten Zimmer sowie die Küche wurden komplett erneuert, neue Konferenzräume eingerichtet und der Wellnessbereich ausgebaut.

Das Hauptgebäude aus dem Jahr 1877 wurde um eine luxuriöse Präsidentensuite erweitert. Sie ist 250 Quadratmeter gross und verfügt über ein eigenes Heimkino. Der Preis: 5000 Franken – pro Nacht. Ein Doppelzimmer gibt es ab 500 Franken.

Kaffee unter 10 Franken

«Eigentlich wollen wir gar kein Luxushotel sein», sagt Direktor Schoch. Denn: Luxus schrecke viele Gäste ab. «Sie sollen sich einfach wohlfühlen bei uns. Darum kostet ein Kaffee auf der Terrasse auch nicht zehn Franken», sagt er. Zudem sollen 90 Prozent der Speisen im Restaurant unter 40 Franken kosten.

Das Waldhaus Flims setzt neben klassischen Feriengästen künftig vermehrt auf Seminare, Tagungen sowie Hochzeiten. «Dafür haben wir einen eigenen Hochzeitsplaner angestellt», sagt Schoch. Er rechnet mit 30 bis 50 Hochzeiten pro Jahr. Medizinische Angebote will er Ende 2017 anbieten: «Wir stehen mit Spitälern und Ärzten in Verhandlungen.»

100 neue Angestellte

Das Hotel-Ensemble, das aus dem Grand Hotel sowie den beiden Vier-Sterne-Häusern Villa Silvana und Chalet Belmont besteht, hat 142 Zimmer. 190 Angestellte arbeiten für das Waldhaus Flims. 100 davon wurden nach der Renovation neu eingestellt. «3000 Leute haben sich bei uns beworben», sagt Schoch.

Die US-Investoren legten vor den Medien noch einmal dar, dass sie an einem langfristigen Engagement interessiert sind. «Unser Ziel ist, dass man an unser Hotel denkt, wenn man in die Schweiz reist. Sei es, um Ferien zu machen, geschäftliche Meetings abzuhalten oder zu heiraten», sagt Eli Silverman (33), Direktor der Z Capital Group.