Briten kriegen Hilfe aus der Schweiz :  iPhone-Klinik geht auf die Insel

Die Briten können sich freuen: Sie müssen kaputte Smartphones nicht mehr länger wegwerfen. Die Schweizer iPhone-Klinik hat in Birmingham ihren ersten Laden eröffnet.

Dahinter steckt der Schweizer Jungunternehmer Jonathan Mariampillai (31). Im Alter von sieben Jahren kam er als Flüchtling aus Sri Lanka in die Schweiz. Nun gehört er zu den grossen Unternehmertalenten seiner neuen Heimat.

In der Schweiz betreibt Mariampillai schon 23 Filialen. Die neue iKlinik in Birmingham befindet sich an bester Lage in der Innenstadt, wie die Zeitung «Birmingham Mail» berichtet. Insgesamt sind auf der Insel laut einem Artikel der «Schweiz am Sonntag» 20 Niederlassungen geplant. Chef ist ein ausgewanderter Schweizer. (gs)