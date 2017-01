Boom-Januar in Fitnessstudios :  Gute Umsätze mit guten Vorsätzen

Das Jahr hat für viele nicht nur mit Böller-Wummen, sondern auch mit einer Reihe guter Vorsätze begonnen. Zigaretten: Weg damit! Die Eltern: Häufiger besuchen! Und endlich wieder mehr auf die Linie, die man in den letzten Monaten aus den Augen verloren hat, achten!

Entsprechend viele Schweizer haben deshalb gleich in den ersten Januartagen in hiesigen Fitnessstudios auf Hometrainern gestrampelt, sich an Hanteln und Ruderbänken abgemüht.

«Unsere Studios sind im Januar voller als sonst, weil viele Menschen ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen», stellt Daniela Hässig fest, Sprecherin von Kieser Training. Um die Leute in die eigenen sieben Studios zu holen, wirbt das Unternehmen dieser Tage verstärkt – und bietet etwa einen Tag der offenen Tür an.

Personal aufgestockt

Bei Activ Fitness kann man zu Jahresbeginn Probetrainings besuchen oder ein Schnupperabo lösen. Die Kette betreibt 40 Studios und hat sich für den Ansturm im Januar gewappnet: Da sich zu Jahresbeginn die Studios deutlich mehr füllten, rüste man entsprechend personell auf, so Sprecherin Lilly Sulzbach. Allein in den ersten vier Januartagen verkaufte Activ Fitness 1845 Abonnements.

Auch dem Chef von Fitnessplus, Giusi Verre, bescheren die guten Vorsätze gute Umsätze. Der Januar sei ohnehin einer der stärksten Monate im Jahr, so Verre zu BLICK. Dieses Jahr wollen sich besonders viele in einem der 14 Fitnessplus-Studios trimmen: «Wir haben in den ersten Tagen 2017 mehr Anmeldungen als in den drei Vorjahren», so Verre.