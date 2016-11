Black Friday sorgt für 50 Prozent mehr Kunden :  Advent, Advent, der Umsatz brennt ...

Die Kunden strömten am ersten Adventswochenende in die Läden. In Zürich gab es einen ersten verkaufsoffenen Sonntag. Zahlreich waren auch die Besuche in den Online-Shops der Händler. Vor allem die Rabattschlacht am vergangenen Black Friday heizte die Verkäufe an.

«Wir haben 16 Prozent mehr umgesetzt als am Black Friday des Vorjahres», sagt Manor-Sprecherin Elle Steinbrecher zu BLICK. Das sei angesichts der rückläufigen Umsätze im gesamten Detailhandel ein beachtliches Resultat.

50 Prozent mehr Besucher

Die Warenhaus-Kette erzielte am letztjährigen Black Friday einen dreimal höheren Umsatz als an einem normalen Freitag. Und hatte 50 Prozent mehr Besucher.

Das Online-Warenhaus Digitec/Galaxus verzeichnete ebenfalls deutlich mehr Kunden. Gefragt waren: Smartwatches, VR-Brillen und Tablet-Computer. Selbst der Elektronikhändler Interdiscount, dessen Webshop am Freitag längere Zeit ausfiel, spricht von «sehr hohen Umsätzen und Besucherfrequenzen» in den letzten Tagen.

Für zusätzliches Geld in den Kassen der Händler sorgte gestern der Cyber Monday, das Pendant der Online-Händler zum US-Import und Schnäppchen-Tag Black Friday.