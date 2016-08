Bizarrer Streit um den IP-Käfer :  Warum Denner jubelt und Aldi vom Kniefall vor der Migros spricht

IP-Suisse-Bauern und Denner spannen zusammen: Ab dem 6. September führt die Migros-Tochter dreissig IP-Suisse-Lebensmittel im Sortiment. «Wir können den Käfer zu echten Discount-Preisen anbieten«, jubelt Denner-Chef Mario Irminger (50). Das Angebot soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.

Zum neuen Deal mit der IP-Suisse-Organisation gehört, dass Denner künftig mit dem Begriff «IP-Suisse» und dem Käfer-Logo werben darf. Und das bringt Aldi und Lidl auf die Palme.

Das bekannte Label der Organisation IP-Suisse ist bei den deutschen Discountern begehrt. Das Käfer-Logo steht für Lebensmittel von Schweizer Bauernbetrieben, die irgendwo zwischen konventionell und biologisch produziert werden. «Viel Natur zu tiefen Preisen. Ein Mittelweg zwischen herkömmlicher Produktion und Bio», erklärt Denner-Chef Irminger heute Vormittag im Gespräch mit Medienvertretern.

Seit Jahren streiten sich Aldi und Lidl mit IP-Suisse. Beide Unternehmen beziehen Eier, Rüebli, Fleisch oder Wurstwaren von IP-Bauern und verkaufen diese in ihren Filialen. Das ist erlaubt.

Doch die IP-Suisse-Geschäftsleitung verbietet den beiden Discountern, den Käfer auf Verpackungen zu drucken, geschweige denn mit dem Logo zu werben. Das gleiche gilt übrigens für die Knospe: Das Label von Bio Suisse ist für Aldi und Lidl immer noch tabu.

Dass Denner den IP-Käfer kriegt, lag auf der Hand

Aldi war offenbar nicht ganz unschuldig am Streit, denn in der Vergangenheit druckte der Discounter den Käfer einmal ungefragt auf eine Fleischpackung und löste damit eine Diskussion unter IP-Bauern aus.

Dass Denner nun zum IP-Handkuss kommt und Aldi und Lidl leer ausgehen, verwundert nur auf den ersten Blick.

Was viele nicht wissen: Hauptabnehmerin von IP-Suisse-Produkten ist die Migros. Sie verkauft diese Produkte unter ihrem eigenen Label Terrasuisse. Die Detailhändlerin hat viel Aufwand für den Aufbau und die Marke IP-Suisse getan. Das ist unbestritten. Was der orange Riese nicht gerne an die grosse Glocke hängt: IP gilt heute als Produktions-Standard, wie der «Beobachter» anmerkte.

Nun liegt der Verdacht nahe, dass die Migros seinen Einfluss bei IP-Suisse geltend machte: Gegen die deutschen Discounter und für die Discount-Tochter Denner, die Produkte wie Milch, Fleisch, Brot und Käse aus IP-Produktion nun neu mit dem Käfer auszeichnen darf.

Aldi spricht vom Kniefall vor der Migros

Während Lidl sich mit einem Kommentar zum IP-Denner-Deal zurückhält, macht Aldi seinem Ärger Luft: «Entweder deutet dies auf einen Kniefall vor dem grössten Abnehmer von IP-Suisse-Produkten hin», sagt Sprecher Philippe Vetterli gegenüber BLICK. «Oder es lässt auf den zu begrüssenden Gesinnungswandel bei IP-Suisse schliessen», so der Sprecher weiter.

Seit fünf Jahren bemüht sich Aldi um den IP-Käfer. «Die bisher ablehnende Haltung, verbunden mit dem Argument 'IP Suisse ist auf Discounter nicht angewiesen' stellt einen Affront gegenüber Schweizer Bauern dar, die nachweislich nach IP-Standards für Aldi produzieren«, wettert der Aldi-Vertreter.

IP-Suisse heizt Streit mit Aldi an

Öl ins Feuer giesst IP-Suisse: «Denner ist der ideale Partner, weil er uns mit viel Engagement dabei unterstützt, die Existenzgrundlage unserer Familienbetriebe auch für kommende Generationen zu sichern», sagt IP-Präsident Andreas Stalder. Eine Ohrfeige für Aldi und Lidl.

Aldi fordert mit Nachdruck die Möglichkeit, sämtliche Produkte von IP-Bauern mit dem Käferlogo ausloben zu dürfen, sagt Vetterli. «Wettbewerbsverzerrende Vorbehalte gegenüber Mitbewerbern werden abgelehnt.«

Kommt Aldi auch künftig nicht an den Käfer, dann ist für Vetterli klar: «Mit einer bewussten Ausgrenzung von Mitbewerbern büsst die in der Öffentlichkeit als unabhängig und neutral wahrgenommene Organisation die Glaubwürdigkeit ein.»