Biotech :  Molecular Partners-CEO Christian Zahnd tritt zurück

Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Zahnd werde aber weiterhin im Verwaltungsrat verbleiben.

Die Nachfolge Zahnds tritt Patrick Amstutz an, der bei Molecular Partners als Chief Business Officer und Chief Operating Officer geamtet hat.

Bereits im Jahr 2015 hatte Amstutz gemeinsam mit Verwaltungsratspräsident Jörn Aldag die Aufgaben des CEO während einer fünfmonatigen Auszeit Zahnds wegen medizinischer Behandlungen übernommen. Amstutz sei sowohl intern wie auch extern die beste Lösung für die Nachfolge von Christian Zahnd, heisst es weiter.

Unter der Leitung von Christian Zahnd sei Molecular Partners in den vergangenen zwölf Jahren von einer kleinen Start-up-Firma zu einer an der Börse kotierten Biotech-Gesellschaft mit verschiedenen klinischen Programmen gewachsen, wird Jörn Aldag in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen sei nun gut positioniert, um das Wachstum fortzusetzen. (SDA)