«Bilanz»-Ranking der 300 Reichsten :  Diese 10 sind nicht nur reich, sondern superreich

Starker Franken, tiefe Rohstoffpreise, Brexit, Terroranschläge: Wirtschaftlich war 2016 kein einfaches Jahr. An den Börsen hielten sich die Kursgewinne in Grenzen, sowohl in den USA als auch in Grossbritannien, ganz zu schweigen von den Märkten in der Schweiz, in Deutschland oder Japan.

Trotzdem sind die 300 Reichsten in der Schweiz um 18,6 Milliarden Franken reicher geworden. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» in seinem Reichen-Report. Im Vorjahr betrug das Plus noch schlappe sechs Milliarden Franken.

Jeder Fünfte noch vermögender

Zwar ist bei 25 Personen oder Familien das Vermögen geschrumpft, doch ihnen stehen 68 Personen gegenüber, die hinzugewonnen haben. Damit ist mehr als jeder Fünfte der 300 Superreichen noch vermögender geworden.

Allein die Top Ten in der Reichen-Liste verfügen ein um drei Milliarden Franken höheres Finanzpolster. Zusammen besitzen sie 183 Milliarden und halten damit 30 Prozent des Gesamtvermögens der 300 Reichsten. (bsh/SDA)