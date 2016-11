Bier Brauereiriese AB InBev setzt auf alkoholfreies Bier

Bremen – Der Biermarkt lässt die Brauer nicht unbedingt vor Freude überschäumen. Der weltgrösste Braukonzern Anheuser-Busch Inbev will sein Angebot an alkoholfreien Bieren in den kommenden Jahren darum deutlich ausbauen.