Bestell-Knopf von Brack.ch hilft gegen Vergesslichkeit :  WC-Papier kommt auf Knopfdruck

Wem ist das nicht schon passiert? Man hat Waschtag, aber kein Waschmittel mehr im Schrank. Oder stellt am Morgen verschlafen fest, dass die Kaffeekapseln alle sind. Der Online-Händler Brack hat ein Gegenmittel entwickelt: den Order-Button.

Beim Online-Riesen Amazon heisst das Ding «Dash-Button» und ist seit einigen Monaten im Einsatz. Nun bringt der Online-Händler aus Mägenwil das System in die Schweiz.

Das von Brack selber entwickelte Plastikkästchen verfügt über vier Tasten, die frei belegbar sind und sich per App programmieren lassen. Per Knopfdruck wird dann das gewünschte Produkt bestellt. Am folgenden Werktag wird es von der Post geliefert.

Brack selber sagte heute am Lancierungsevent, dass man sich von Amazon habe inspierieren lassen. Brack findet seinen Knopf aber auf mehreren Ebenen besser: Erstens hänge man den Umweltschutz höher, weil nicht jedes Produkt einen eigenen Knopf benötigt. Zweitens sei auch der Datenschutz gewährleistet. Um zu Verhindern, dass etwa Kinder, durch wildes Herumdrücken zu viel WC-Papier oder Waschpulverbestellen, bekommt man abends vor 17 Uhr ein SMS mit der gesammelten Bestellung - und kann diese im Notfall stoppen.

Eine Push-Nachricht informiert den Kunden über die Bestellung. Aufträge werden gesammelt und können bis 17 Uhr storniert werden, sollte jemand versehentlich eine Taste betätigt haben.

Das Kästchen kostet 29.90 Franken, verbindet sich mit dem heimischen Wifi und lässt sich über eine selbstklebende Metallplatte fast überall im Haushalt anbringen. Der Akku hält ein halbes Jahr.