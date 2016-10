SBB pimpt Regio-Züge: Besserer Handy-Empfang für 55 Millionen Franken

Jetzt werden die Regionalzüge moderner: Die SBB investieren 55 Millionen Franken, um die Züge aufzumotzen. Verbessern soll sich in den 261 Fahrzeugen die Bordelektronik. Und damit etwa der Mobile-Empfang, die Zugdurchsagen sowie Videoüberwachung.

Freuen dürfen sich Passagiere über genauere Informationen in den Zügen. Künftig werden Meldungen zu Ereignissen aus dem Online-Fahrplan in Echtzeit übermittelt – sowohl auf den elektronischen Anzeigen wie auch via Lautsprecher. Die Erneuerung ermöglicht auch spezifische Informationen zu Baustellen oder Grossveranstaltungen.

Potenter sollen auch die Sicherheitssysteme werden: Überwachungsvideos sind neu digital statt analog und bleiben für 72 Stunden lokal im Zug gespeichert. Und dank neuen Fahrgastsprechstellen kann der Lokführer nach einer Notbremsung direkt mit den Fahrgästen kommunizieren.

Als erstes rüsten die SBB die Züge der Flirt-Flotte um. Ende 2018 soll der erste Prototyp des modernisierten Regionalzugs rollen. (bsh)