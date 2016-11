Berner Energiedienstleister will wachsen :  3000 neue Stellen bei den BKW

Die BKW haben in den vier Jahren unter Suzanne Thomas Führung bereits 40 Unternehmen zugekauft und den Personalbestand von 3000 auf 5000 gesteigert. Das dürfte so weitergehen. Sie habe noch Geld in der Kriegskasse, sagte Thoma in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin «Bilanz», das am Freitag erscheint.

Die Zukäufe würden aus dem Cashflow und hohen Liquiditätsposten bezahlt. Die Frage sei, wie viele Akquisitionen ihr Konzern verdauen könne und wo sich sinnvoll Mehrwert schaffen lasse.

BKW im Umbau zum Dienstleister

Der Berner Stromkonzern befindet sich derzeit im Umbau zu einem Energiedienstleister. Gemäss Thoma wird die Stromproduktion künftig eine geringere Rolle spielen. Die Kritik der Konkurrenz, dass die BKW als mehrheitlich dem Kanton gehörendes Unternehmen den ganzen Gebäudetechnikmarkt aufkauften, weist sie zurück.

Dieser Markt sei mit einem Umsatz von 20 Milliarden Franken allein in der Schweiz riesig. Den würden die BKW nie dominieren. Zudem sei ihr Konzern nicht der einzige, der hier mitmische. Andere Unternehmen mit namhaften Anteilen der Öffentlichkeit seien grösser. (SDA)