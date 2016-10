Nur via Bergbahn - Die höchsten und schönsten Restaurants der Schweiz

Bei diesen Restaurants sind nicht nur die Preise hoch Diese Beizen sind der Gipfel

Raus aus dem Hochnebel, rein in die Gaststube mit atemberaubender Aussicht: Wir stellen Ihnen die zehn höchstgelegenen Restaurants vor, die Sie bequem mit der Bergbahn erreichen können – im Wallis, im Engadin, in der Zentralschweiz und im Berner Oberland. Gerade jetzt in den Herbstferien lohnt sich ein Besuch. Denn viele Bergbahnen locken auf Saisonschluss hin mit Spezialangeboten.