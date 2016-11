Bei der Swiss gibts 400 Franken und ein Essen :  Wer auf Flug verzichtet, verdient dabei

Stellen Sie sich vor, der Flieger ist da, und plötzlich will keiner mehr mit. So geschehen an einem Morgen Ende Oktober am Zürcher Flughafen. Die Swiss rief aus, dass jeder, der nicht jetzt, sondern erst am Abend nach Tel Aviv fliegen würde, 400 Franken und einen Essensgutschein bekomme.

Der Grund: Der Flieger fasst 236 Passagiere, die Swiss hatte aber mehr Reisende auf diesen Flug nach Israel gebucht. Aufs Angebot hin strömten etliche Passagiere zum Schalter. Sie alle wollten lieber das Geld. Schliesslich blieben acht am Boden.

Das ist im Flug-Business gang und gäbe. In der Regel überbuchen die meisten Airlines ihre Flüge um etwa zehn Prozent, schätzt Hans Ruedi Vogel (73), Fachdozent Luftverkehr an der Schweizer Handelsschule für Tourismus in Zürich. Denn eine Airline wolle sichergehen, nicht mit leeren Sitzen zu fliegen. «Die kosten mehr als die Entschädigung für einen zu viel verbuchten Passagier», erklärt Fachdozent Vogel.

Fehlen günstiger als umbuchen

Die Entschädigung ist aber der letzte Schritt. Erst versuchen Airlines, ihre Sitze innerhalb des Flugs aufzufüllen, indem sie Fluggäste upgraden. Denn in der Business Class werde selten, in der Ersten grundsätzlich nicht überbucht, so Vogel.

Airlines rechnen auch damit, dass einige Passagiere ihre Reise nicht antreten. Auch weil es für viele Passagiere der Economy Class günstiger ist, nicht zu erscheinen statt umzubuchen. Je nachdem, wie viele Passagiere gewöhnlich ausbleiben, bekommt jeder Flug ein eigenes Überbuchungsprofil. Darin ersichtlich, wie viele Sitze leer bleiben und damit doppelt von der Airline verkauft werden können.

Helvetic und Edelweiss überbuchen nicht

Tel Aviv sei ein Extrembeispiel an Überbuchungen, erklärt Experte Vogel. «Denn hier sagen die Erfahrungswerte, dass viele Passagiere nicht zum Flug erscheinen.»

Zu Überbuchungszahlen will sich die Swiss nicht äussern. Helvetic und Edelweiss erklären aber auf Anfrage, keinen einzigen Flieger zu überbuchen. «Wir möchten, dass unsere Gäste zuverlässig an ihrer Feriendestination ankommen», begründet das Edelweiss-Sprecher Andreas Meier.