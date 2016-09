Batterie könnte explodieren :  Ruft Samsung das Galaxy Note 7 zurück?

Sind die Batterien des neuen Samsung Smartphones Galaxy Note 7 gefährlich? Bilder von angeblich verbrannten Handys kursierten jedenfalls im Internet. In Südkorea hat Samsung die Auslieferung ganz gestoppt, zusätzliche Qualitätskontrollen seien nötig, hiess es gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Samsung überlegt sich nun sogar den Rückruf des Produkts, so die Aussagen eines Insiders am Freitag. Ein Termin für einen solchen Schritt stehe noch nicht fest. Samsung wollte sich nicht dazu äussern. Der Elektronikkonzern hatte am Mittwoch erklärt, dass es wegen zusätzlicher Qualitätskontrollen zu weiteren Verzögerungen bei der Auslieferung komme.

Das Galaxy Note 7 ist seit Mitte August beispielsweise in Südkorea und in den USA erhältlich. Der Apple-Konkurrent verschob bereits den Verkaufsstart in einigen Ländern, weil der Konzern von der florierenden Nachfrage überrascht wurde und Zulieferer nicht nachkamen. In der Schweiz verlegte Samsung den Auslieferungstermin auf den 9. September.

Sollten die Probleme bei dem neuen Smartphone anhalten, läuft Samsung Gefahr, seinen Vorsprung vor Apple wieder abzugeben. Das iPhone 7 des US-Konzerns wird im September erwartet. (ogo/SDA)