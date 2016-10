Banken Wells-Fargo-Chef tritt nach Scheinkonten-Skandal zurück

San Francisco – Die Affäre um fingierte Konten bei der US-Grossbank Wells Fargo kostet Bankenchef John Stumpf nun doch den Job. Der 63-Jährige habe den Verwaltungsrat über seine Entscheidung informiert, per sofort in den Ruhestand zu gehen, teilte das Finanzinstitut am Mittwoch mit.