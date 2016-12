Banken Migros Bank will Weitergabe der Negativzinsen an Kunden prüfen

BERN - BE - In absehbarer Zeit werden viele Banken Negativzinsen teilweise an ihre Kunden weitergeben. Das erwartet Migros-Bank-Chef Harald Nedwed. Auch die Migros-Bank werde 2017 ernsthaft über Negativzinsen nachdenken müssen. Kleinsparer haben allerdings nichts zu befürchten.