US-Bank JPMorgan Chase zahlt Busse: Wegen Einstellungspraxis in China

Banken JPMorgan beendet Streit mit USA über Einstellungen in China

New York – Die US-Bank JPMorgan Chase legt einem Insider zufolge einen Streit über ihre Einstellungspraxis in China mit der Zahlung von über 250 Millionen Dollar bei. Die Bank soll Kinder chinesischer Entscheidungsträger angestellt haben, um an Aufträge zu kommen.