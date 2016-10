Finanzplatz Genf: Besorgniserregender Rückgang der Banken-Nettogewinne

Banken Besorgniserregende Indikatoren für den Finanzplatz Genf

GENF - GE - Die Lage auf dem Genfer Finanzplatz ist «alles in allem weniger gut» - so das Fazit der Stiftung Finanzplatz Genf in ihrer aktuellen Konjunkturumfrage für die Jahre 2016 und 2017, die sie am Dienstag vorlegte.