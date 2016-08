Bahnverkehr Unterschriften sammeln am Bahnhof auch ohne Bewilligung

Wer am Zürcher Hauptbahnhof oder im Bahnhof Genf Cornavin Unterschriften sammeln oder Flyer verteilen will, kann das in den nächsten sechs Monaten auch ohne Bewilligung tun. Allerdings nur 20 Minuten lang und auf einem markierten, 1,5 Quadratmeter grossen Platz.