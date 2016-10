Bahn Pendler-Bahnverkehr in Bern und Luzern vorübergehend gestört

BERN - BE - Pendlerinnen und Pendler haben sich am frühen Montagmorgen im Raum Bern und auch in Luzern in Geduld üben müssen. Wegen technischen Problemen waren die Bahnhöfe Bern und Luzern vorübergehend nur beschränkt befahrbar, es kam zu Verspätungen und Zugausfällen.