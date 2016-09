Bahn Deutsche Bahn läutet mit ICE 4 «neue Ära» im Fernverkehr ein

Berlin – Grosser Bahnhof für den ICE 4: Mit einem Festakt am Berliner Hauptbahnhof hat die Deutsche Bahn am Mittwoch ihr neues Aushängeschild für den Fernverkehr vorgestellt. Mit dem ICE 4 starte das Unternehmen in eine «neue Ära», erklärte Bahn-Chef Rüdiger Grube.