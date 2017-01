Automatischer Informationsaustausch wirkt :  Immer mehr Steuersünder zeigen sich selbst an

In diesen Tagen fangen sie an zu sammeln: Mit dem Automatischen Informationsaustausch (AIA) landen Bankdaten von Schweizer Steuerzahlern aus dem Ausland automatisch bei den Schweizer Steuerbehörden. Und umgekehrt: Die Schweiz sammelt seit dem 1. Januar Daten und wird diese ab 2018 austauschen.

Tausende Selbstanzeigen in Zürich

Dieser AIA scheint die Steuersünder zunehmend zu beunruhigen. Buchstäblich in letzter Minute gehen bei den kantonalen Steuerämtern tausende Selbstanzeigen ein. Allein im Kanton Zürich haben sich im letzten Jahr 2100 Personen selbst angezeigt – 600 mehr als noch im Jahr davor, wie Radio SRF berichtet. «Seit 2010 hatten wir an sich jedes Jahr für den Kanton und die Gemeinden Einnahmen zwischen 40 und 70 Millionen Franken», so Marina Züger, Chefin des kantonalen Steueramtes gegenüber dem Sender.

25 Milliarden Mehreinnahmen

Auch der Kanton Luzern verzeichnet einen Anstieg der Selbstanzeigen. Die Einnahmen aus neu deklarierten Geldern haben sich verdoppelt. Laut dem Bundesrat sind seit Beginn der Steueramnestie im Jahr 2010 schweizweit über 25 Milliarden Franken mehr in die Steuerkassen von Bund und Kantonen geflossen. Der Druck aus dem Ausland mit dem Automatischen Informationsaustausch ist also positiv für die Budgets.

Mehr Steuerehrlichkeit

Von selbst reinen Tisch zu machen, hat einen entscheidenden Vorteil: Zwar müssen Steuersünder die nicht bezahlten Steuern nachzahlen, einer Busse entgehen sie aber. Dafür müssen die Daten die Steuerämter aber erreichen, bevor ausländische Behörden ihre Schweizer Pendants erreichen. «Wir können nicht mehr von einer straflosen Selbstanzeige sprechen, wenn wir bereits Kenntnis haben von diesen Zahlen», erklärt Züger.

Doch nicht nur der AIA scheint Wirkung zu zeigen. Anscheinend haben die Diskussion über das Bankgeheimnis und Steuerhinterziehung an sich für mehr Steuerehrlichkeit gesorgt: In Zürich betrafen die meisten Selbstanzeigen nicht verstecktes Geld im Ausland, sondern undeklariertes Geld im Inland. (sf)