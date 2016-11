Autohersteller denken um :  VW macht jetzt auf Tesla

Als Elon Musk (45) sich anschickte, mit Tesla die Autobranche zu revolutionieren, haben die etablierten Autohersteller nur gelacht. Heute setzen sie alles daran, um Teslas Vorsprung aufzuholen.

Einen radikalen Kurs schlägt nun Volkswagen ein. Nach dem Diesel-Skandal will der Konzern stärker auf Elektromobilität setzen – bis zu 30’000 Stellen dürften deshalb in den kommenden Jahren weltweit wegfallen (BLICK berichtete). So sollen die Kosten um rund vier Milliarden Franken pro Jahr sinken.

Einen Teil der Einsparungen will VW in die Digitalisierung und die Entwicklung von Elektromotoren investieren. Dadurch sollen rund 9000 neue Jobs entstehen. Entlassungen sind im sogenannten Zukunftspakt, den die Konzernleitung und der Betriebsrat am Freitag vorgestellt haben, nicht vorgesehen. Auch sollen keine Standorte geschlossen werden.

Düstere Wolken über dem Volkswagen-Konzern

VW-Markenchef Herbert Diess (58) betonte: «Dieser Pakt ist für Volkswagen ein grosser Schritt nach vorne, sicherlich einer der grössten in der Geschichte des Konzerns.» Bisher sei VW für den Wandel nicht gewappnet gewesen. Bei der Produktivität habe man an Boden verloren, bei der Rendite sei der Konzern weit abgeschlagen. «Volkswagen muss schnell wieder Geld verdienen und sich für den Zukunftssturm wappnen.»

Und Konzernchef Matthias Müller (63) betonte: «Der Zukunftspakt ist das grösste Modernisierungsprogramm in der Geschichte unserer Kernmarke.» Er ermögliche vor allem einen Transformationsprozess hin zu den Zukunftsthemen Elektromobilität und Digitalisierung.

E-Autos holen auf

Wie andere Hersteller sieht sich Volkswagen mit gewaltigen Veränderungen auf dem Automarkt konfrontiert. Experten schätzen, dass im Jahr 2025 der Anteil von E-Autos bis zu einem Viertel der Neuwagen ausmachen könnte.

Auch Erzrivale Toyota will deshalb sein Engagement bei Elektroautos ausbauen. Der japanische Konzern gab unlängst die Gründung einer internen Entwicklungsabteilung bekannt. Er hat sich bisher im Bereich der alternativen Motoren vor allem auf Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb konzentriert, nahm unlängst aber die Entwicklung von Elektroautos stärker ins Visier. (bsh/SDA)