Ausländer meiden unsere Jugis :  Auch die Billigsten sind zu teuer

Fast 11 Prozent beträgt der Logiernächte-Rückgang bei den europäischen Gästen. Die Zahl der Logiernächte aus Asien ging um 10 Prozent, jene aus Australien sogar um 28 Prozent zurück. Dennoch ziehen die Schweizer Jugendherbergen (SJH) eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016.

Denn: Bei den Logiernächten der einheimischen Gäste steht ein leichtes Plus von 0,7 Prozent. Die Schweizer sind und bleiben die mit Abstand grösste Gästegruppe. Ihr Anteil beträgt heute 66,5 Prozent. Zweitgrösste Gruppe sind Gäste aus Deutschland (8,5 Prozent), auf Platz drei folgt Südkorea (4,4 Prozent).

Dennoch ging die Anzahl der Logiernächte unter dem Strich um 3,1 Prozent auf 723’951 zurück. Der Umsatz der eigenen 46 Betriebe sank um 1,3 Prozent auf 46 Millionen Franken. Das macht im Schnitt pro Jugi noch eine Million Franken Umsatz jährlich. 2014 waren es noch fast 30’000 Franken mehr.

Gratis-WiFi für die Zimmer

Immerhin: die Jugi-Gäste blieben im Schnitt länger. Das dürfte auch 2017 so bleiben. «Wir sind optimistisch und stellen bereits einen deutlichen Zuwachs der eingegangenen Buchungen fest», sagt SJH-CEO Fredi Gmür.

Hoffnung macht Gmür auch die für Juni 2017 geplante Eröffnung einer Jugi in Crans-Montana VS. In Bern fiel der Startschuss für den Um- und Neubau der Hauptstadtjugi (Eröffnung im Frühling 2018). Zudem wird das Angebot erweitert: Im letzten Jahr startete die Ausrüstung der Jugi-Zimmer mit kostenlosem WLAN. «Der grosse Umbau ist im laufenden Jahr geplant», sagt Gmür.

Man habe die richtigen Schritte eingeleitet, um den gleichbleibend schwierigen Bedingungen zu begegnen.