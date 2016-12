Ausgerechnet mit einer App :  Täxeler greifen Uber an

Was haben sie geflucht, die Schweizer Taxifahrer! Als Uber in der Schweiz startete, haben sie Demos organisiert gegen den US-Fahrdienstvermittler, sind hupend und im Schritttempo durch Städte gefahren. Haben gleich lange Spiesse gefordert. Alles für die Katz. Uber ist noch immer da.

Jetzt schlagen die Taxifahrer zurück. Sie greifen Uber mit seinen eigenen Mitteln an – einer App. Taxi Live heisst sie und wird in Zürich lanciert. «Wir sprechen damit vor allem Fahrer an, die an keine Zentrale angeschlossen sind», sagt Roland Höhn, Sprecher der Taxi Sektion Zürich. Allein in der Limmatstadt gibt es 800 solche Fahrer. Schlägt die App ein, ist eine Expansion in andere Städte geplant.

Der Fahrer zahlt eine Gebühr von zwölf Prozent pro vermittelte Fahrt. Bei Uber muss er 20 bis 30 Prozent abliefern. «Die Preise für den Kunden liegen 40 Prozent unter dem Zürcher Höchsttarif», verspricht Höhn.

Konkret: Zur Grundtaxe von vier Franken kommen drei Franken pro Kilometer und ein Franken pro Minute Wartezeit. «Diese Preise sind nahe an der Schmerzgrenze der Fahrer. Aber sie können so noch ein gutes Einkommen erzielen.» Noch tiefere Preise könne man nicht anbieten, sonst seien die Täxeler auf Unterstützung des Sozialamts angewiesen.

Mit der App sehen neu auch Kunden klassischer Taxis auf dem Handy, wo sich ihr Fahrer befindet. Den Obulus können sie per Kreditkarte oder in bar entrichten. «Im Gegensatz zu Uber sammeln wir keine Kundendaten», so Höhn. Die Fahrer von Taxi Live brauchen einen Taxiausweis und einen Wagen mit Fahrtenschreiber. Anders als bei Uber Pop, wo jeder mit seinem Auto Fahrten anbieten kann.