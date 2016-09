Ausgerechnet in Holderbank AG LafargeHolcim baut 130 Stellen ab

HOLDERBANK AG - Der Zementkonzern LafargeHolcim verschlankt seine Konzernstruktur und baut in diesem Zusammenhang bis Ende des nächsten Jahres 250 Stellen ab. 130 Stellen gehen dabei in Holderbank AG verloren, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.