Cyber Monday 2016: Die besten Angebote in der Schweiz

Für alle, die die Schnäppchenjagd am Freitag verpasst haben: Es ist noch nicht zu spät.

Wann ist der Cyber Monday 2016?

Denn die Online-Versandhäuser schmeissen auch heute noch mit Rabatten um sich. Anlass ist der sogenannte Cyber Monday.

Er ist die Antwort auf den Black Friday, an dem traditionell die Kaufhäuser in den Städten den Rotstift ansetzen: Der Montag darauf gehört dafür den Händlern in der virtuellen Welt.

Dass Letztere schon am Freitag so stark mitmischten und darum mehrere Seiten unter dem Ansturm zusammenbrachen, sei dahingestellt.

Die besten Angebote am Cyber Monday

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Blick.ch hat die Angebote zum Absahnen zusammengestellt:

Siroop gewährt 15 Prozent Rabatt auf alles – ausser Alkoholika.

Spielzeuge im Sonderangebot I: Toys'R'Us schenkt bis zu 25 Prozent Rabatt.

Spielzeuge im Sonderangebot II: Beim Sex-Shop Amorana rutschen die Preise unter die Gürtellinie.

Ebenfalls sportlich: My Protein bietet ein Drittel Rabatt auf alles. Aber nur jenen, die den Rabattcode kennen. Blick.ch verrät ihn Ihnen: MONDAY.

Noch Funktionskleider für den Winter nötig? Bis zu 50 Prozent gibts beim Zuger Ausrüster Odlo.

Auch H&M erlässt auf ausgewählte Artikel die Hälfte.

Wer kann das schlagen? Tally Weijl reduziert alles um die Hälfte und schenkt Ihnen die Versandkosten obendrauf. Rabattcode: CYBER50.

Mehrere Händler haben die Black-Friday-Aktionen noch nicht abgeschlossen und führen sie bis heute Abend weiter. Rabatte von bis zu 70 Prozent gibt es zum Beispiel immer noch bei La Redoute.

Was heisst hier Cyber Monday: Amazon ruft gleich eine ganze Cyber-Woche aus. (kst)