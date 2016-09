Weitere Fälle von Mitarbeiter-Schikane bei Swarovski tauchen auf

In den Boutiquen von Swarovski herrschen zuweilen raue Umgangsformen. Gestern machte BLICK die Geschichte von Viktoria Harmath (39) publik. Sie wurde im Swarovski-Shop im Warenhaus Jelmoli in Zürich entlassen und per sofort freigestellt. Zuvor hatte man sie wegen ihres Make-ups und ihres Verhaltens verwarnt – obwohl sie 2015 die zweitbeste Uhrenverkäuferin in Schweizer Swarovski-Shops war.

Kein Einzelfall

Es handelt sich offenbar nicht um einen Einzelfall. BLICK sind weitere Beispiele bekannt. Etwa das von Selina Zheng (23), die in der Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse gearbeitet hat.

Nach der Lehre bei Franz Carl Weber im Glattzentrum in Wallisellen ZH hatte sie sich um den Job bei Swarovski beworben. Und ihn sofort bekommen. Denn: Selina Zheng spricht perfekt Chinesisch. Ideale Voraussetzungen für den Job an der Bahnhofstrasse mit den vielen Kunden aus dem Reich der Mitte. Ihr Lohn: 3300 Franken brutto für ein 80-Prozent-Pensum.

Im Oktober 2014 fing sie bei Swarovski an. Anfangs sei sie gut aufgenommen worden im Team. «Man war zufrieden mit meiner Leistung. Schon nach wenigen Wochen habe ich den Laden alleine geschmissen – in der stressigen Weihnachtszeit», sagt Zheng.

Intrigen mit Folgen

Die Stimmung sei aber gekippt, als ein Bonussystem eingeführt wurde. «Die beste Verkäuferin hat Ende Monat 100 oder 150 Franken zusätzlich bekommen», sagt sie. Von da an habe nur noch jede für sich geschaut. «Der Bonus hat das Klima im Team vergiftet. Wenn eine Kundin den Laden betreten hat, haben sich alle auf sie gestürzt», erinnert sie sich.

Sie dagegen habe der Chef phasenweise ins Lager gesteckt. «So hatte ich natürlich keine Chancen, einen guten Umsatz zu erzielen. Wenn Stammkunden nach mir verlangten, weil ich Chinesisch spreche, hiess es, ich sei nicht da. Dann haben andere Verkäuferinnen die Kunden bedient.» Und Umsatz auf ihre Kosten gemacht.

BLICK konfrontierte Swa­rovs­ki mit den Vorwürfen. Die knappe Antwort: Man kommentiere interne Gehaltssysteme nicht öffentlich.

Die Intrigen in der Boutique an der teuersten Einkaufsstrasse der Schweiz hatten Folgen. Auch Selina Zheng erhielt eine Verwarnung. Sie müsse ihre Körpersprache verbessern. «Selina lehnt sich an Vitrinen an, das wirkt gelangweilt und desinteressiert», steht im Schreiben, das BLICK vorliegt. «Sie steht viel mit gekreuzten Beinen da, was nach aussen hin sehr unhöflich und müde wirkt.»

Kündigung trotz Verbesserung

Zwei Wochen bekommt die Verkäuferin Zeit, sich zu verbessern. Die Kritikpunkte kann sie nicht nachvollziehen. «Aber ich habe mir Mühe gegeben, mich zu verbessern. Schliesslich wollte ich den Job ja behalten», sagt sie.

Es ist vergebens: Nach nur ­anderthalb Wochen wird Zheng gefeuert. «Der Filialleiter hat mir mitgeteilt, dass ich entlassen sei und mir die Kündigung unter die Nase gehalten.» Im Schock habe sie unterschrieben. Auf ihrer Kündigung fehlten aber Originalunterschriften. Digitale Signaturen wurden lausig hineinkopiert.

Freigestellt wurde sie nicht. «Ich musste noch einen Monat ­absitzen», erzählt Selina Zheng. Der Filialleiter habe ihr gedroht, diese Zeit sei entscheidend für das Zwischenzeugnis. «Wenn du keinen guten Abgang machst, bekommst du ein schlechtes Zeugnis.»

Prompt war Zheng mit dem Zwischenzeugnis nicht einverstanden. Sie verlangte Änderungen. Und muss­te mehrere Wochen lang warten. «Auch die zweite Fassung war lausig, meine Änderungswünsche wurden grösstenteils nicht berücksichtigt», sagt sie. Gewehrt habe sie sich aber nicht mehr: «Ich wollte einfach abschliessen mit dem Kapitel Swarovski.»

Strammstehen und schweigen

Rückblickend sagt sie: «Bei Swarovski war es wie im Militär. Wir mussten gerade stehen und durften nicht miteinander reden. Man kann aber nicht acht Stunden am Stück stehen. Man muss sich doch mit den Kolleginnen austauschen dürfen.»

Schliesslich müsse man den Kunden vermitteln, dass ein funktionierendes Team im Laden arbeite. Zu den generellen Arbeitsbedingungen sagt die Swarovski-Sprecherin Andrea Durnthaler, die faire Behandlung der Mitarbeiter stehe im Vordergrund.

Daran glaubt Zheng nicht mehr. Sie hat dem Verkauf den Rücken gekehrt: «Ich bin einfach nur froh, dass ich da weg bin.» Heute studiert sie an der Chiway-Akademie in Winterthur ZH chinesische Medizin.